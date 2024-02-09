NYT: чиновники в США признают, что Ил-76 был сбит ракетой Patriot

Чиновники в Соединенных Штатах на условиях сохранения анонимности подтвердили информацию о том, что самолет Ил-76, принадлежавший РФ и перевозивший военнопленных с Украины, был сбит ракетой из системы Patriot. Об этом сообщили журналисты газеты NYT со ссылкой на официальные лица Соединенных Штатов.

В издании указали, что публично чиновники не подтверждают причастность Америки и не уточняют снаряд, при помощи которого был сбит самолет. Тем не менее в конфиденциальной беседе и при условии анонимности они подтвердили, что для уничтожения российского воздушного судна использовался Patriot.

Они также не подтверждали личности пассажиров, находившихся в тот момент на борту, но признают вероятность того, что некоторые из них могли быть пленными.

Источники уточнили, что примененную для данного удара систему Patriot предоставило некое государство из Европы.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Штаты являются прямыми соучастниками удара по Ил-76.