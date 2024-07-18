NYT: демократы решили отложить голосование по кандидатуре Байдена
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Члены американской демократической партии приняли решение отложить голосование по вопросу выдвижения кандидатуры Джо Байдена на следующие выборы. Об этом сообщила местная газета NYT.
Уточняется, что данное голосование было отложено на начало следующего месяца. Сообщается, что члены партии Шумер и Джеффрис убедили сопартийцев отложить данный вопрос на неделю, продлив потенциальные дебаты о целесообразности участия Байдена в гонке.
Известно также, что в партии подметили, насколько восприимчив стал в последние дни сам Байден по отношению к аргументам о том, что ему следует отказаться от участия. Подчеркивается, что произошло это после того, как 2 лидера партии в конгрессе выразили ему обеспокоенность дальнейшими перспективами.
Тем не менее по словам демократов, президент не подал никаких сигналов о том, что планирует отказаться от гонки.
Ранее сообщалось о том, что Байден может снять свою кандидатуру с выборов к концу недели.