NYT: демократы решили отложить голосование по кандидатуре Байдена

Члены американской демократической партии приняли решение отложить голосование по вопросу выдвижения кандидатуры Джо Байдена на следующие выборы. Об этом сообщила местная газета NYT .

Уточняется, что данное голосование было отложено на начало следующего месяца. Сообщается, что члены партии Шумер и Джеффрис убедили сопартийцев отложить данный вопрос на неделю, продлив потенциальные дебаты о целесообразности участия Байдена в гонке.

Известно также, что в партии подметили, насколько восприимчив стал в последние дни сам Байден по отношению к аргументам о том, что ему следует отказаться от участия. Подчеркивается, что произошло это после того, как 2 лидера партии в конгрессе выразили ему обеспокоенность дальнейшими перспективами.

Тем не менее по словам демократов, президент не подал никаких сигналов о том, что планирует отказаться от гонки.

Ранее сообщалось о том, что Байден может снять свою кандидатуру с выборов к концу недели.