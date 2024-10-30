NYT: Израиль атаковал космический центр КСИР для производства ракет

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиационный удар по космическому центру Шахруд в Иране, который управляется Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщила газета The New York Times (NYT), ссылаясь на новые спутниковые снимки американского оператора Planet Labs.

Отмечается, что Израиль произвел атаку 26 октября. Пораженный объект отвечает за производство твердотопливных ракетных двигателей, используемых в баллистических ракетах средней дальности.

Как отметили израильские власти, целью удара является предотвращение возможных ракетных атак на свою территорию, которые могут быть инициированы Ираном с использованием этих ракет.

Как пишет NYT, израильские ВВС уничтожили несколько иранских систем противовоздушной обороны (ПВО), защищавших ключевые объекты — нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы, газовое месторождение и порт, расположенный на юге страны.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось в конце сентября, когда ЦАХАЛ объявил о проведении наземной операции на юге Ливана. 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю в ответ на убийства высокопрофильных членов группировки ХАМАС, «Хезболлах» и КСИР.

Тогда Генеральный штаб Израиля тогда пообещал ответные действия, а Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи уже предупреждал об угрозе более масштабных ответных действий со стороны Тегерана.

Ранее сообщалось, что новой главой ливанского шиитского движения «Хезболлах» стал Наим Касем.