Новой главой «Хезболлы» стал Наим Касем

Заместителя генерального секретаря Наима Касема избрали новым лидером ливанской шиитской организации и политической партии «Хезболлах», сообщил ТАСС со ссылкой на заявление организации.

В своем обращении Касем подчеркнул важность единства в рядах движения и пообещал стремиться к достижению его стратегических целей. Новый лидер заверил сторонников, что будет поддерживать «пламя сопротивления» и знамя «Хезболлах» до окончательной победы.

28 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Военные сообщили, что глава организации был убит в результате авиаудара по подземному штабу группировки.

ЦАХАЛ отметил, что именно Насралла являлся целью удара, так как именно он принимал решение об ударах по израильской территории.

В октябре стало известно, что ЦАХАЛ ликвидировал преемника Насраллы Хашема Сафиеддина после авиационного удара по Бейруту.

Ранее сообщалось, что генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о разрушительных последствиях запрета БАПОР.