NYT: Израиль и ХАМАС начали переговоры об освобождении заложников

Порядка 100 удерживаемых палестинским движением сопротивления ХАМАС гражданских лиц могут быть освобождены в ближайшее время, пишет The New York Times.

По данным журналистов, ХАМАС и израильские власти обсуждают несколько возможных вариантов передачи заложников. Так, сначала радикалами, предварительно, будут отпущены от десяти до 20 человек, в обмен на большую паузу в боях.

Кроме того, ХАМАС требует ответного освобождения женщин и детей из тюрем Израиля, а также топлива для госпиталей в Газе и увеличения объемов гумпомощи.

Как пишет издание, если условия палестинцев будут выполнены, тогда будут отпущены еще 100 заложников, отметили в беседе с журналистами израильские чиновники. Посредническая миссия будет возложена на Катар.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».