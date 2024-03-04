NYT: Израиль не отправил делегацию в Каир на переговоры по Газе

Израиль не стал отправлять свою делегацию в Каир на переговорах по Газе. Об этом сообщили журналисты издания NYT со ссылкой на анонимного чиновника из Израиля.

Источник заявил, что государство решило не присутствовать на мероприятии. Данное решение было принято после того, как катарский премьер проинформировал главу «Моссада» Давида Барнеа о том, что ХАМАС не станет выполнять просьбу о предоставлении списка живых заложников, добавил он.

Источник также заявил, что вторым фактором для такого решения стала информация о том, что ХАМАС якобы не согласилось на предложенные Соединенными Штатами условия обмена заложников на заключенных.

Недавно стало известно о том, что делегации Катара, Соединенных Штатов и ХАМАС прибыли в Каир для нового раунда переговоров по деэскалации ближневосточного конфликта.