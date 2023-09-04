NYT: Ким Чен Ын планирует планирует посетить Россию в сентябре и встретиться с Путиным

Как пишет The New York Times со ссылкой на инсайдеров, возможная встреча лидера Северной Кореи и президента России Владимира Путина может пройти во Владивостоке на Восточном экономическом форуме, который откроется 10 сентября.

Собеседники журналистов сообщили, что среди возможных тем обсуждения двух лидеров поставки Пхеньяном вооружений москве, среди которых артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты. В ответ РФ может поделиться с КНДР передовыми технологиями для атомных подводных лодок и космических спутников.

«Ким Чен Ын, лидер КНДР, планирует в этом месяце посетить Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным», — отмечает издание.

Ранее сообщалось, что северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о наращивании подготовки армии КНДР для наступления.