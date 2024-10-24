NYT назвала единственного не похожего на остальных участника саммита БРИКС в Казани

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган явно выделялся на фоне остальных прибывших в российскую Казань участников 16-го по счету саммита БРИКС, пишет американская The New York Times.

В качестве пояснения издание напомнило, что именно Турция является единственной представленной на международном форуме страной-участником НАТО. Уже исходя из этого факта, турецкий лидер «не похож на всех остальных», пишут журналисты.

«Эрдоган, прибывший в среду в российский город Казань, стал единственным лидером страны НАТО, принявшим участие во встречах, известных как саммит БРИКС», — говорится в материале издания.

Отдельно обращается внимание, что участие Анкары в форуме БРИКС, который принимает именно Россия, отчетливо показывает готовность Турции к активному взаимодействию с различными странами.

Ранее в среду, 23 октября, телеканал CNN Türk сообщил, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган якобы приостановил свою программу саммита БРИКС в Казани и планирует вернуться в Турцию в связи с терактом в Анкаре. Позже информация не подтвердилась.