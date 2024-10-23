Срок возвращения Эрдогана в Турцию после теракта в Анкаре подвергся пересмотру

На данный момент нет конкретных данных о времени вылета президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана из Казани в Турцию, сообщило РИА Новости ссылаясь на источник в дипломатических кругах.

Ранее в среду телеканал CNN Türk сообщил, что Эрдоган якобы приостановил свою программу в Казани и планирует вернуться в Турцию в 11:30 по Москве в связи с терактом в Анкаре.

Официальные представители администрации президента Турции пока не сделали никаких комментариев по этому поводу.

Согласно графику турецкого президента, Эрдоган планирует принять участие в заседании БРИКС+ в четверг в 10:15 по московскому времени.

Напомним, что по последним данным, число погибших в результате атаки на объект аэрокосмической компании TUSAŞ возросло до пяти, а 22 человека получили ранения.