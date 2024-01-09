NYT: планирующие бомбы РФ поражают ВСУ даже в подземных бункерах

Планирующие авиабомбы и БПЛА РФ становятся причиной большого количества потерь для украинских ВС. Об этом боевики Национальной гвардии Украины рассказали в беседе с журналистами из американского издания NYT .

Американские журналисты сообщили, что на российские бомбы жалуются даже те солдаты, которые уже успели привыкнуть к непрекращающимся звукам артиллерийского обстрела.

По словам одного из украинских военных, российские ВС скидывают примерно по 8 планирующих бомб каждый час. Он заявил, что при этом звуки вокруг напоминают реактивный самолет или открывшиеся врата ада.

Согласно информации газеты, планирующие боеприпасы России поражают украинских солдат даже когда те находятся в подземных укрытиях.

Еще одним источником проблем для украинских ВС стали дроны, сообщает издание. Журналисты отмечают, что БПЛА превращают снабжение частей на линии фронта в очень «рискованное дело». Сами же бойцы ВСУ рассказывают, что перемещаться на автомобилях стало слишком опасно.