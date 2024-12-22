NYT раскрыл новую стратегию Украины для предотвращения энергетического кризиса этой зимой

Среди нововведений — получение литовской электростанции, которая будет использоваться для ремонта поврежденной сети. Также Украина взяла в аренду плавучие электростанции у Турции, которые, как предполагается, должны помочь в критической ситуации зимой.

В дополнение к этому, украинские власти обратились к ООН с просьбой обеспечить присутствие ее специалистов на критически важных подстанциях для предотвращения возможных атак со стороны России.

Однако, несмотря на предпринимаемые меры, украинские официальные лица признают, что этого недостаточно для полной защиты от отключений электроэнергии. Есть опасения, что страна может столкнуться с проблемами в случае резкого снижения температур в январе, когда нагрузка на энергетическую систему возрастет.

Кроме того, возникли проблемы с поставками необходимых запасных частей. Запчасти от старой литовской электростанции ожидаются только в 2025. В настоящее время ведутся переговоры о поставках энергетических установок на корабли.

Ранее сообщалось, что Россия с 23 декабря будет поставлять Абхазии гуманитарную электроэнергию.