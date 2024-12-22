Абхазия ожидает от России гуманитарные поставки электроэнергии

С 23 декабря Россия начнет поставки электричества в Абхазию в рамках гуманитарной помощи. Об этом сообщил министр энергетики и транспорта республики Джансух Нанба в интервью РИА Новости.

Планируется, что будет поставлено 327 млн киловатт-часов электроэнергии. Запрос на эти поставки был направлен в Министерство энергетики России еще в октябре этого года. Ранее и.о. президента Абхазии Бадра Гунба уже обращался к России с просьбой о гуманитарной помощи в сфере электроснабжения.

В результате введения гуманитарных поставок в Абхазии произойдут изменения в графике подачи электричества. Отключения света будут сокращены до четырех часов в сутки, вместо прежних одиннадцати. Новая схема предполагает два часа отключений в дневное время и два часа — ночью.

Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии, который обусловлен сезонным снижением притока на ИнгурГЭС и падением уровня водохранилища. В связи с этим республика вынуждена импортировать электричество из России.

Тем не менее, несмотря на помощь, экономическая ситуация в Абхазии продолжает оставаться напряженной. Ежедневные затраты на прокачку электричества составляют около 15 млн рублей, которые не были учтены в бюджете на 2024 год.

Ранее политолог Виталий Лабахуа заявил, что 99% населения Абхазии не мыслят себя вне России.