NYT: разведка США предостерегла Белый дом от разрешения для ВСУ бить вглубь России

Американская разведка провела ряд аналитических замеров, выяснив, что требуемое Киевом от Вашингтона предоставление разрешения бить вглубь России иностранным дальнобойным оружием может ударить по самой Америке и ее союзникам в Европе, пишет The New York Times.

Как приводится в материале издания, спецслужбы предостерегли американские власти, указав на фатальность такого шага. Как полагают разведчики, в ответ на подобные действия Запада Россия примет серьёзные ответные меры.

«Разведывательные службы пришли к выводу, что удовлетворение запроса Украины на использование западных ракет по целям в глубине России может вызвать силовое возмездие, но не изменит принципиально ход конфликта», — пишет The New York Times.

В качестве ответов возмездия со стороны Москвы называются активизация Россией диверсий в странах Евросоюза и атак на западные военные базы.

Напомним, в ходе обсуждения на Совбезе в среду, 25 сентября, изменений ядерной доктрины России президент Владимир Путин заявил, что Москва намерена, не раздумывая, применить ядерное оружие в случае применения агрессии извне против как России, так и соседней Белоруссии как страны-участника Союзного государства. Президент подчеркнул, что «все эти вопросы согласованы» с Минском.