NYT: Россия получит выгоду от конфликта на Ближнем Востоке на «суде общественного мнения»

Россия может стать одним из главных бенефициаров конфликта на Ближнем Востоке, отмечает эксперт по российской внешней политике Ханна Нотте в статье для The New York Times.

При минимальных усилиях Москва извлекает выгоду из регионального хаоса. Теперь внимание общественности и политиков отвлечено от событий на Украине, и «усталость от Зеленского», которая начала проявляться еще до событий на Ближнем Востоке, будет только усиливаться.

Оборонная промышленность Запада и без того не справлялась с объемами производства боеприпасов, необходимых Украине. Сейчас вооружение, которого не хватает Киеву, может понадобиться Израилю.

Но наибольший выигрыш Россия может получить на суде мирового общественного мнения, считает эксперт. Позиция Москвы в отношении конфликта соответствует настроениям населения большей части Ближнего Востока. Взвешенная реакция Кремля еще больше усиливает нарратив о высокомерном и лицемерном Западе.