Военный союз США и Украины по прошествию 2 лет начал «демонстрировать признаки износа», сотрудничество в нем стало уступать место взаиморазочарованию. Соответствующее заявление сделали журналисты газеты NYT со ссылкой на источники.

Как утверждают авторы, Минобороны США в особенности оказалось разочаровано военной стратегией украинского президента Владимира Зеленского. Вместо того чтобы прислушаться к советам Штатов и сделать упор на одной битве, лидер Украиы решил тратить силы и ресурсы в многочисленных боях за малозначимые города.

В пример авторы поставили бои за Авдеевку. Чиновники из США утверждают, что даже после того, как стало очевидно, что ВС РФ победят, ВСУ отступили и не вывели войска. В результате, разочарование Штатов в отношении украинского руководства сильно выросло.

«Пентагон считает это ошибкой и продолжит давать украинцам советы в этом направлении», — заявил экс-главком союзных войск в Европе Джеймс Ставридис.

Согласно информации издания, США ранее считали, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный сможет убедить Зеленского в верности стратегии США, но у него не вышло.

Украина, в свою очередь, все больше разочаровывается тем, что «политический паралич» в Соединенных Штатах оставил государство без боеприпасов, что приводит к падению боевого духа в рядах ВСУ.

Киев также недоволен тем, что Штаты до сих пор не передают новое вооружение в виде ракет и истребителей, что могло бы сильно помочь Украине в боях, заявили авторы.