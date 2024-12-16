NYT: Трамп не собирается предоставлять Украине никаких гарантий безопасности

Новоизбранный президент США Дональд Трамп, как сообщила газета The New York Times, вряд ли удовлетворит требования Украины о предоставлении гарантий безопасности от Соединенных Штатов, которые теперь звучат вместо прежних просьб о вступлении в НАТО.

Согласно мнению издания, Трамп стремится завершить конфликт, не беря на себя ответственность за защиту Украины, а также намерен уменьшить роль США в обеспечении безопасности Европы в целом, поэтому маловероятно, что он подпишется под подобным соглашением.

Таким образом, для Владимира Зеленского мечта о вступлении Киева в Североатлантический альянс останется невыполнимым желанием.

Кроме того, как считают авторы статьи, при Трампе американские вооруженные силы могут сосредоточить свои усилия на Азиатско-Тихоокеанском регионе с целью противодействия увеличивающемуся влиянию Китая. Это может привести к уменьшению военного присутствия США в Европе, которая окажется вынуждена взять на себя основную ответственность за поддержку Украины.

Ранее сообщалось, что Трамп назначил своим спецпосланником по особым миссиям Ричарда Гренелла.