Трамп назначил своим спецпосланником по особым миссиям Ричарда Гренелла

Избранный президент США, республиканец Дональд Трамп, объявил о назначении своим спецпосланником по особым миссиям Ричарда Гренелла. Об этом миллиардер написал в соцсети Truth Social.

Сообщается, что на плечи Гренелла ляжет обязанность курировать работу по самым «горячим точкам», среди которых Северная Корея и Венесуэла.

«Я рад объявить, что Рик Гренелл станет нашим специальным посланником по международным миссиям», — написал Трамп.

Помимо этого, Трамп поведал, что выдвинул на пост главы Консультативного совета по разведке Девина Нуньеса, являющегося руководителем социальной сети Truth Social. Политик напомнил, что тот имеет «опыт работы председателем комитета по разведке Палаты представителей», который должен стать существенным подспорьем Нуньесу в работе на новой должности.

«Я с радостью объявляю, что назначу генерального директора Truth Social Девина Нуньеса председателем Консультативного совета по разведке при президенте…», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп рассматривает возможность назначения бывшего временного директора Национальной разведки Ричарда Гренелла на должность специального посланника США по Ирану.

А перед этим он заявил, что планирует в первый же день после въезда в Белый дом подписать 25 указов, касающихся кардинальных изменений в политике страны по вопросам миграции и энергетики.