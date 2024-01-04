Украинцы потеряли доверие к телевизионному марафону «Единые новости». Они отмечают, что раньше он был важным инструментом для объединения народа, но теперь превратился в «рупор власти». Жители государства устали от пропаганды, сообщает американское издание NYT .

Журналисты сообщают, что украинцы жалуются на слишком приукрашенную картину, которая скрывает правду о ситуации на фронте и поддержке Запада. Рейтинги шоу падают, а эксперты сходятся во мнении, что это вызвано утратой доверия к власти, потому что победа становится недостижимой.

Опрос Киевского международного института социологии показал, что с мая позапрошлого года по декабрь минувшего, число украинцев, доверяющих марафону, сократилось с 69% до 43%. Часть зрителей требует прекращения трансляции.

Второй проблемой является тот факт, что данный марафон превратился в пиар-операцию украинского президента Владимира Зеленского. Шоу искажает точку зрения на события в стране и на фронте, заключили в издании.