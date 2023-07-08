NYT: В Конгрессе США возмущены решением о передаче Киеву кассетных боеприпасов

Члены демократической партии в Конгрессе возмущены принятым президентом США Байденом о передаче кассетных боеприпасов ВСУ. Демократы собираются представить законопроект, запрещающий экспорт снарядов. Об сообщает The New York Times .

Сообщается, что демократы из Конгресса сочли подобные боеприпасы слишком опасными для мирного населения, находящегося на территории ведения боевых действий.

Член Палаты представителей Сара Джейкобс добавила, что кассетные снаряды бьют и по экономике Украины. Она собирается на законодательном уровне запретить подобные поставки.

В газете подчеркнули, что республиканцы поддерживают решение правительства.

Президент США Байден объяснил подобное решение правительства тем, что у США заканчиваются запасы обычных снарядов.