NYT: В Конгрессе США возмущены решением о передаче Киеву кассетных боеприпасов
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Члены демократической партии в Конгрессе возмущены принятым президентом США Байденом о передаче кассетных боеприпасов ВСУ. Демократы собираются представить законопроект, запрещающий экспорт снарядов. Об сообщает The New York Times.
Сообщается, что демократы из Конгресса сочли подобные боеприпасы слишком опасными для мирного населения, находящегося на территории ведения боевых действий.
Член Палаты представителей Сара Джейкобс добавила, что кассетные снаряды бьют и по экономике Украины. Она собирается на законодательном уровне запретить подобные поставки.
В газете подчеркнули, что республиканцы поддерживают решение правительства.
Президент США Байден объяснил подобное решение правительства тем, что у США заканчиваются запасы обычных снарядов.