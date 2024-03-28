NYT: Вашингтон мог передать не все данные о подготовке к теракту Москве

США могли передать России не всю информацию о подготовке к теракту в стране, пишет газета The New York Times . Отмечается, что на такой шаг Вашингтон мог пойти из-за того, что опасался раскрытия своих источников или методов разведки.

«Враждебные отношения между Вашингтоном и Москвой не позволили чиновникам США поделиться какой-либо информацией о заговоре, кроме необходимой, из-за опасений, что российские власти могут узнать источники или методы их разведки», — пишет автор материала.

Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о данных о теракте, которыми владели США. Он призвал относиться к материалам американской газеты с осторожностью.

7 марта на официальном сайте посольства США в России появилась информация о том, что в стране могут произойти в ближайшие 48 часов теракты или нападения экстремистов. В ведомстве отметили, что целями атаки могут стать «большие скопления людей в Москве», в том числе концерты.

По информации пресс-секретаря Совета национальной безопасности (СНБ) США Эдриена Уотсона, американские власти поделились этими данными с российской стороны согласно своей давней политики и обязанностью предупреждать.

Как отмечает NYT ссылаясь на американских чиновников, власти РФ после информации посольства США могли сосредоточиться именно на временном промежутке в 48 часов. Автор материала подчеркивает, что Москва стала более недоверчиво относиться к данным со стороны Вашингтона после того, как в указанный период никаких преступлений не произошло.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Неизвестные ворвались в здание концертного зала и начали безжалостно стрелять по безоружным. Вскоре они подожгли помещение зала, используя бутылки с зажигательной смесью.

Ранее мы сообщали, что на лечении в больницах остаются 77 пострадавших при теракте в «Крокусе».