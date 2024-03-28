На лечении в больницах остаются 77 пострадавших при теракте в «Крокусе»

В больницах на лечении остаются семьдесят семь пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле».

Данные, актуальные на 9:00 четверга, 28 марта, опубликовало министерство здравоохранения Московской области. Список доступен на официальном сайте ведомства.

Всего в перечне 124 фамилии, из них сорок семь человек — выписаны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на месте теракта завершились поисковые работы. Спасатели обследовали территорию площадью свыше восьми тысяч квадратных метров.