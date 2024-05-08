Украинские ВС навлекли на себя недовольство соотечественников тем, что не справляются с опознанием пропавших без вести и занесением в категорию убитых своих же военнослужащих. Соответствующее заявление сделала корреспондент издания NYT Мария Вареникова в своем материале.

Журналист указала на то, что ВСУ попросту не справляется со своими обязанностями в области учета потерь, так как военнослужащие не могут опознать тысячи убитых, только усугубляя муки родных и близких погибших украинцев.

По словам Варениковой, граждане Украины уже несколько раз проводили публичные акции в связи с этим, выражая свое недовольство тем, что руководство страны не прилагает должных усилий для поиска и опознания солдат.

Тем не менее даже наличие тела погибшего в распоряжении не всегда означает ускорение процедуры учета, говорится в материале. По словам украинского комиссара по делам пропавших без вести Артура Добросердова, очень часто на опознание пропавшего военного может уходить месяцы.

Старший аналитик Международного института стратегических исследований Бен Бэрри также добавил, что регулярно растущее число пропавших без вести украинских солдат является сильным ударом по настрою населения страны. Это усиливает давление как на общество, так и на военное руководство вместе с президентом страны Владимиром Зеленским, подчеркнул он.

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