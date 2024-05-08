После взятия Часова Яра, российские ВС могут разместить там базу для своего дальнейшего наступления. Соответствующее предположение выдвинул обозреватель Д. Марьянович в своем материале для издания Advance .

В статье автор указал на то, что битва за Часов Яр на текущий момент считается заранее считается проигранной для украинской стороны. Он также добавил, что данная точка расположена на стратегической высоте, и если ВС РФ смогут его взять, то скорее всего, там будет обустроена база, откуда армия смогут вести наступление по нескольким направлениям.

Журналист также выразил мнение, что текущая ситуация в районе Часова Яра в очередной раз указывает на полное превосходство российской стороны как в людских, так и в материальных ресурсах. Марьянович высказал свою уверенность в неизбежности победы ВС РФ.

Он отметил, что поражения украинских ВС оставляют Киевскому режиму только один способ избежать разгрома на поле боя — добиться прямого столкновения между РФ и коллективным Западом. Подобная масштабная война может начаться как за пределами Украины, так и на имеющейся линии фронта в зоне СВО, опасается автор.

В то же время, у данной эскалации есть и альтернатива в виде победы здравого взгляда на ситуацию и перенаправление конфликта в сторону переговоров, заключил он.

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