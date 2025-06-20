NZZ: Украину ждет катастрофа из-за прекращения поддержки со стороны США

США отказались поставлять вооружения и выделять средства ВСУ, что грозит Украине катастрофой, сообщает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung.

Вашингтон больше не является главным партнером Киева, так как переориентировался на Ближний Восток.

С января США не объявили ни об одном новом пакете помощи, говорится в материале.

Страны ЕС удвоили финансовую поддержку Украине, но они не могут компенсировать те объемы помощи, которые выделял Вашингтон, отмечает издание.

Кроме того, Европа не может поставлять некоторые виды оружия, например системы Patriot или ракеты ATACMS, поясняет NZZ.

Ранее депутат Рады раскрыл последствия побега вице-премьера Украины за границу.