ОАЭ готовы к тесному сотрудничеству с РФ в БРИКС

Объединенные Арабские Эмираты выразили свою готовность на тесное сотрудничество с российской стороной в рамках блока государств БРИКС. Соответствующее заявление сделал арабский посол в РФ Мохаммад Ахмад Аль-Джабер, его слова передает информагентство РИА Новости .

В ходе приема, состоявшегося по случаю Национального дня своего государства, дипломат выразил готовность своей страны тесно сотрудничать с РФ и партнерами по блоку стран БРИКС.

Представитель дипломатической миссии также выразил желание подчеркнуть регулярный обмен официальными дипломатическими визитами и участие в самых важных международных выставках и форумах, которые на своей территории проводят как арабское, так и российское государства.