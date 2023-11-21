ОАЭ готовы к тесному сотрудничеству с РФ в БРИКС
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Объединенные Арабские Эмираты выразили свою готовность на тесное сотрудничество с российской стороной в рамках блока государств БРИКС. Соответствующее заявление сделал арабский посол в РФ Мохаммад Ахмад Аль-Джабер, его слова передает информагентство РИА Новости.
В ходе приема, состоявшегося по случаю Национального дня своего государства, дипломат выразил готовность своей страны тесно сотрудничать с РФ и партнерами по блоку стран БРИКС.
Представитель дипломатической миссии также выразил желание подчеркнуть регулярный обмен официальными дипломатическими визитами и участие в самых важных международных выставках и форумах, которые на своей территории проводят как арабское, так и российское государства.