ОАЭ назвали атаки ХАМАС по Израилю опасной эскалацией

Атака на Израиль со стороны ХАМАС является опасной эскалацией. Об этом заявил МИД Арабских Эмиратов в своем официальном заявлении, передает издание РИА Новости .

Там подчеркнули, что атаки палестинского движения по населенным пунктам израильского государства являются опасной эскалацией, так же как и запуск тысяч ракет по его территории.

Арабское министерство выразило свое негодование касаемо объявлений о похищении мирных жителей Израиля прямо из их жилища. В ведомстве указали на необходимость защитить мирное население обеих сторон конфликта.

7 октября на Израиль была совершена беспрецедентная ракетная атака. Согласно официальным данным, по территории страны было выпущено более 3000 ракет. Бойцы ХАМАС также проникли в несколько поселений на юге страны.