29 декабря Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов выступило с заявлением, в котором выразило осуждение нападения ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина, расположенную на Валдае в Новгородской области.

Ведомство поддержало позицию Путина и россиян, подчеркнув, что отвергает любые проявления насилия, угрожающие безопасности России.

«ОАЭ решительно осудили попытку нападения на резиденцию Владимира Путина, выразив осуждение этого гнусного нападения и угрозы, которую оно представляет для безопасности и стабильности», – приводится в сообщении эмиратского МИД.

29 декабря Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в ночь на 27 декабря была успешно отражена атака 91 украинского беспилотника на резиденцию президента Путина. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил свое недовольство действиями Украины, отметив, что они его крайне расстроили.

А генерал Гурулев пояснил, каким теперь будет ответ Москвы на нападение Киева.