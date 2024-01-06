Обама перепугался победы Трампа и надавал Байдену советов, как победить супостата

Бывший глава Белого дома Барак Обама обратился с призывом к своему нынешнему сменщику на посту президента США Джозефу Байдену усилить работу среди своих сторонников по популяризации своей президентской компании, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Обама выразил опасения высокой вероятностью того, что 45-й президент США Дональд Трамп может очень скоро стать 47-м, въехав в Белый дом. Чего, по мнению Обамы, никак допустить нельзя.

«Обама напрямую с Байденом и его помощниками обсуждал необходимость реструктуризации кампании, а также необходимость наделения штаба Байдена полномочиями, позволяющими принимать решения без согласования с Белым домом», - пишет издание.

По словам собеседников газеты, Барак Обама во время недавнего приватного обеда в Белом доме лично переговорил сна указанную тему с Байденом.