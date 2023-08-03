Обама предрек Трампу возможную победу на выборах в 2024 году

Шансы экс-главы Белого дома Дональда Трампа на победу в ходе предстоящих президентских выборов в разы выше, чем полагают на самом деле нынешние демократы, считает 44-й президент США Барак Обама.

Как пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, Обама встречался в середине июня с нынешним главой Белого дома Джо Байденом и предупреждал того держать ухо востро, считая Трампа трудно победимым кандидатом.

«Обама выразил свои опасения и указал на некоторые политические преимущества Трампа. Среди них наличие большого числа преданных сторонников, лояльная эко-система консервативных СМИ, а также поляризованное состояние американского общества», - рассказали собеседники издания.

Уточняется, Обама обратил внимание, что у Трампа мощная поддержка Республиканской партии и ее приверженцев. президента на прочную поддержку Трампа со стороны республиканцев. В ходе разговора с Байденом он пообещал последнему всеобъемлющую поддержку в 2024 году и снял видеоролик в котором анонсировал онлайн-сбор средств на предвыборную компанию нынешнего президента США.

К слову, как пишут американские СМИ, Трамп сейчас имеет поддержку 45%избирателей-республиканцев, которые считают его самым сильным лидером, способным спасти экономику страны от кризиса.