Обама признал желание большого числа жителей Крыма войти в состав России

Многие крымчане поддерживали идею о том, чтобы присоединиться к РФ.

Экс-президент Соединенных Штатов дал интервью телеканалу CNN. В нем он указал, что в Крыму проживает большое количество русскоязычных людей, и многие из них испытывали симпатии к тем идеям, которые продвигала РФ.

«Даже в украинском парламенте было некоторое число сторонников России», - подчеркнул он.

Обама добавил, что политика внутри самой Украины была крайне сложной и запутанной. Уже в момент присоединения Крыма к России, по его убеждению, большое количество европейцев выступало за введение санкций в отношении Кремля. И ему, и Меркель пришлось воздействовать на них.