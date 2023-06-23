Обама признал желание большого числа жителей Крыма войти в состав России
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Многие крымчане поддерживали идею о том, чтобы присоединиться к РФ.
Экс-президент Соединенных Штатов дал интервью телеканалу CNN. В нем он указал, что в Крыму проживает большое количество русскоязычных людей, и многие из них испытывали симпатии к тем идеям, которые продвигала РФ.
«Даже в украинском парламенте было некоторое число сторонников России», - подчеркнул он.
Обама добавил, что политика внутри самой Украины была крайне сложной и запутанной. Уже в момент присоединения Крыма к России, по его убеждению, большое количество европейцев выступало за введение санкций в отношении Кремля. И ему, и Меркель пришлось воздействовать на них.