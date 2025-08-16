Обед для делегаций США и России отменен, Трамп улетает в Вашингтон

Переговоры в Анкоридже фактически провалились. NBC сообщает, что Трамп должен был пообедать с Путиным и другими российскими делегатами, но встреча отменилась после их пресс-конференции.

В администрации президента США сообщили, что Дональд Трамп не останется в анкоридже, как планировалось ранее, а возвращается в Вашингтон.

Кроме того, администрация президента США удалила из своих социальных сетей видеозапись, на которой слышны аплодисменты в адрес Владимира Путина. Об этом сообщает The Guardian.

Видеозапись была сделана в тот момент, когда глава Соединённых Штатов Америки и руководитель Российской Федерации встретились на торжественной церемонии в аэропорту. Примечательно, что видео начинается спустя несколько мгновений после того, как президент США перестал аплодировать.

После встречи с трампом президент Российской Федерации Владимир Путин посетил мемориал, посвященный союзникам в годы Второй мировой войны, который находится на территории национального военного кладбища Форт-Ричардсон. Это кладбище расположено рядом с военной базой США Эльмендорф-Ричардсон.

В ходе визита глава государства почтил память советских лётчиков, возложив цветы к их могилам.

В Сети появились кадры, как Путин покидает Аляску. Президент России помахал кому-то рукой с трапа своего самолета.