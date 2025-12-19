Очень многие страны доверяют РФ больше, чем Евросоюзу, из-за большой агрессивности и бесцеремонности государств НАТО. Такое объяснение в своем телеграм-канале дал представитель Совета Федерации Алексей Пушков.

Сенатор процитировал Каю Каллас, руководителя дипломатии в ЕС. Та недоумевает и задается вопросом, почему России доверия больше, чем европейцам. Евросоюз дает некоторым государствам заметно больше денег, но те предпочитают иметь дело с россиянами.

По словам Пушкова, многие политики и обычные люди видят истинное положение дел. Они видят, как государства НАТО вторгаются в чужие пределы, бесцеремонно вмешиваются в дела других стран.

«Надо ли удивляться, что всем этим евророссказням третьи страны уже не верят? Потому-то и верят русским, к недоумению Каллас», — указал он.

Пушков добавил, что такие государства предпочитают не поддерживать антироссийские санкции.

Ранее Пушков заявил, что Великобритания стремительно утрачивает свой культурно-исторический облик из-за неконтролируемой миграции. Политик убежден, что коренное население страны под руководством нынешнего премьера Кира Стармера и его предшественников «уже потеряло свою столицу», и в будущем может потерять всю страну.