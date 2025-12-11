Политик убежден, что коренное население страны под руководством нынешнего премьера Кира Стармера и его предшественников «уже потеряло свою столицу», и в будущем может потерять всю страну.

«Под доблестным руководством (премьер-министра Британии Кира — ред.) Стармера и его предшественников коренные британцы уже потеряли свою столицу. Скоро потеряют всю страну. "Обратная колонизация" Британии идет без пушек и армий, но не менее, если не более эффективно», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Данный тезис подкрепляется официальной статистикой. Только в 2024 году более 36,8 тысячи человек нелегально пересекли на лодках Ла-Манш, стремясь попасть в Соединенное Королевство. Этот показатель на четверть превысил цифры предыдущего года. Пик миграционного давления пришелся на 2022 год, когда британских берегов достигли свыше 45,7 тысячи нелегальных переселенцев. Основным мотивом для мигрантов остается возможность получения статуса беженца, который гарантирует финансовую поддержку и доступ к социальным льготам. На содержание лиц, ищущих убежища, британские власти ежедневно тратят миллионы фунтов, размещая их в отелях по всей стране.

Ранее сообщалось о том, что Великобритания планирует изымать ценности у состоятельных мигрантов.