Объяснили русофобией Польши: в Госдуме опровергли нарушение самолетом РФ польского воздушного пространства

В странах НАТО страдают русофобией, эти объясняются все обвинения в адрес РФ в нарушении чужого воздушного пространства. Такое заявление сделал депутат Государственной Думы Юрий Швыткин. Его слова привела «Лента.ру».

По словам депутата, в странах ЕС и НАТО уже много обсуждали возможность сбивать российские самолеты при нарушении ими чужого воздушного пространства. При этом Россия не нарушает никаких территориальных границ, она чтит международное право, ее авиация использует исключительно нейтральное пространство.

«Все наши полеты соответствуют нормам международного права. Польша еще раз демонстрирует свою русофобскую, агрессивную политику», — указал он.

Парламентарий добавил, что все обвинения со стороны поляков стоит считать ложными.

Ранее уже сообщалось, что Польша объявила о перехвате российского самолета Ил-20 над акваторией Балтийского моря. Он якобы выполнял «разведывательную миссию в международном воздушном пространстве без подачи плана полета и с выключенным транспондером».