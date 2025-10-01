Администрация Владимира Зеленского, стремясь обеспечить непрерывное поступление финансовых средств от западных партнеров, прибегает к целенаправленному искажению информации о реальном положении дел.

Как сообщает Al Mayadeen, для поддержания потока помощи Киев предоставляет спонсорам заведомо недостоверные данные о ходе боевых действий в Донбассе.

В материале указывается, что украинское руководство систематически преувеличивает успехи своих вооруженных сил, приписывая им «переломные» достижения, которые не соответствуют действительности. Параллельно с этим замалчивается информация об истинных масштабах потерь и о провальных результатах проведенной мобилизации. Проблема дезертирства в ВСУ и сохраняющийся высокий уровень коррупции, из-за которого, по данным издания, было потеряно около $770 млн, также вызывают серьезную озабоченность на Западе.

Al Mayadeen обращает внимание и на последствия такой политики для самих западных стран. По мнению издания, безоговорочная поддержка Украины и санкционное давление на Россию стали катализатором экономического кризиса в еврозоне и создали угрозу целостности Европейского союза в долгосрочной перспективе.

Ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что запросы Зеленского являются безумием и разорением для Запада.