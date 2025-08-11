Обмен территориями на Аляске? Раскрыты детали скандального предложения НАТО

15 августа на Аляске состоятся переговоры президентов РФ и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. В ходе встречи стороны могут обсудить вопрос обмена территориями Москвы с Киевом, заявил в интервью ABC генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Он подчеркнул, что в повестку переговоров лидеров двух стран нужно включить вопросы обеспечения безопасности Украины. Киев может признать контроль РФ над утраченными в ходе конфликта территориями, но формально не отказываться от суверенитета над ними, сказал Рютте.

Когда политики перейдут к обсуждению территориального вопроса, о признании в будущем соглашении того, что Россия де-факто контролирует часть территории Украины, это должно быть фактическое признание, а не политическое признание де-юре, пояснил Рютте.

Ранее сообщалось о том, что Литва запросила у НАТО усиления защиты после инцидентов с белорусскими дронами.