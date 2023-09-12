Обменянный из США Виктор Бут стал депутатом Заксобрания Ульяновской области
Фото: [©Светлана Шевченко/РИА Новости]
Виктор Бут получил мандат депутата Законодательного собрания Ульяновской области, сообщили в избирательной комиссии региона.
Он прошел в Заксобрание по партийному списку от ЛДПР.
На выборах в Ульяновской области, либеральные демократы заняли третье место (13,56%), уступив «Единой России» (49,91%) и КПРФ (15,96%).
Виктор Бут был осужден в США в 2012 году на 25 лет. В России назвали приговор политическим заказом. В декабре 2022 года его обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за провоз наркотических веществ.