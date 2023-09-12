Обменянный из США Виктор Бут стал депутатом Заксобрания Ульяновской области

Он прошел в Заксобрание по партийному списку от ЛДПР.

На выборах в Ульяновской области, либеральные демократы заняли третье место (13,56%), уступив «Единой России» (49,91%) и КПРФ (15,96%).

Виктор Бут был осужден в США в 2012 году на 25 лет. В России назвали приговор политическим заказом. В декабре 2022 года его обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за провоз наркотических веществ.