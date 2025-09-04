В истории со сбоем навигации в самолете председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен нашли серьезные противоречия. По данным газеты Politico, сигнал GPS в воздушном судне во время пролета над Болгарией в действительности не пропадал , поэтому версия с «российским следом» не может считаться подлинной.

Отмечается, что информацию подтверждают показания рейс-трекера Flightradar24, который зафиксировал задержку посадки всего на 9 минут, а не на 60, как сообщалось ранее.

Кроме того, общедоступные данные о работе спутниковых систем действительно показали наличие помех в сигнале GPS, но над акваторией Балтийского моря, а не над Болгарией. Там подобных сбоев зарегистрировано не было.

По информации издания, самолет главы ЕК был оснащен современной электронной системой резервного копирования навигации, использующей радиолокационные маяки, что делало ненужным применение бумажных карт для посадки.

Накануне газета The Financial Times (FT) сообщила об отключении GPS на борту фон дер Ляйен в районе аэропорта Пловдива и кружении самолета в небе в течение часа. Представители ЕК бездоказательно обвинили Россию в причастности к инциденту.

Сообщалось, что GPS на борту воздушного судна был подавлен российской системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически опроверг причастность Москвы к каким-либо действиям, которые могли бы вызвать сбои в работе навигационных систем в Европе и, в частности, на борту главы ЕК.

Ранее инцидент также прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова. Она назвала отчаянием заявления об атаке Москвы на самолет фон дер Ляйен.