Захарова назвала отчаянием заявления об атаке Москвы на самолет фон дер Ляйен

Когда европейские политики начинают распускать слухи о причастности России к инциденту с посадкой самолета главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, то это показывает их отчаяние. Такое заявление сделала Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел. Ее мнение привел ТАСС.

По словам дипломата, в ЕС стараются распускать слухи о мифической российской угрозе, чтобы запугать собственных жителей. Тем самым они отвлекают внимание простых людей от реальных проблем и уходят от ответственности за создание кризиса в Европе. Все это говорит о критическом положении элит Евросоюза.

«От этих последних вбросов про Урсулу фон дер Ляйен и ее самолет, садящийся по бумажным картам, отдает отчаянием», — указала она.

Захарова добавила, что вся эта новость является стопроцентным фейком, выдуманным от начала и до конца.

Ранее Захарова сообщила, что российская сторона ожидает приезда в РФ главы Соединенных Штатов Дональда Трампа. По ее словам, американский президент получил приглашение от Путина посетить Россию во время саммита, который проходил на Аляске.