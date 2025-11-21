Линия обороны ВСУ в населенном пункте Зеленый Гай, расположенном к востоку от Гуляйполя, пала. Об этом со ссылкой на телеграм-канал военного блогера Бориса Рожина сообщила «Лента.ру».

По его данным, остатки украинских подразделений вынуждены отступать в направлении восточных окраин Гуляйполя. Он также отметил, что в ближайшие дни ВС РФ проведут зачистку населенного пункта Высокое.

Рожин сообщил, что отступающие украинские части столкнулись с серьезными трудностями при отходе, поскольку ключевые дороги в районе города оказались под постоянным контролем расчетов российских БПЛА. Он добавил, что это значительно затрудняет передислокацию и подвоз резервов ВСУ.

Продвижение российских подразделений, по информации телеграм-канала «Военкоры русской весны», в этом районе продолжается по плану. Российские войска успешно развивают наступление возле Ровнополья и Яблоково, фактически беря Гуляйполе в оперативное окружение.

Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов рассказал, как развивается наступление российских войск в Харьковской области.