Освобождение города Купянск в Харьковской области российскими вооруженными силами наносит существенный информационно-политический удар по международному имиджу киевского режима. Такое мнение в беседе с ТАСС представил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Эксперт отметил, что продолжительные бои за этот укрепленный район ВСУ завершились успехом российских войск, которые параллельно установили контроль над населенными пунктами Красноармейск и Волчанск. По оценке Михайлова, киевский режим не обладает эффективными инструментами для противодействия этой информации в медийном пространстве.

Особое внимание аналитик уделил оперативной обстановке вокруг группировки украинских войск, оказавшейся в окружении. Со ссылкой на доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова было отмечено, что в районе Купянска заблокировано до 15 батальонов противника. Михайлов подчеркнул, что российская сторона предоставляет возможность военнослужащим ВСУ сложить оружие, однако выразил сомнение в готовности киевского руководства сохранить жизни своих солдат.

Военный аналитик также охарактеризовал освобождение Купянска как демонстративный ответ Западу, который активизировал обсуждение новых мирных инициатив. По мнению эксперта, реальные военные успехи Российской Федерации служат убедительным контраргументом западным политическим нарративам.

Ранее стало известно, что план США требует от Киева территориальных уступок.