Обозреватель Fox Business: Байден впадает в отчаяние

Президент Соединенных Штатов Джо Байден «впадает в отчаяние» из-за планов своего соперника по президентской гонке Дональда Трампа, который собирается отменить большинство решений действующей американской администрации в случае, если выиграет голосование в следующем году. Соответствующее заявление сделал обозреватель Ларри Кадлоу в своем материале для издания Fox Business .

Комментируя заявления партии Демократов о том, что Трамп является «диктатором первого дня», Кадлоу не согласился. Он указал на то, что политик хочет закрыть южные границы страны и увеличить добычу нефти для того, чтобы снизить цены на топливо, что автор называет правильным.

Он также выразил надежду на то, что Трамп пообещает в первый же день на посту отменить все постановления своего предшественника. Заявление о диктаторской натуре Трампа Кадлоу назвал глупым. По словам обозревателя, Байден впадает в отчаяние из-за планов оппонента.

Автор также отметил, что в социальных опросах Трамп опережает Байдена на 5-7 пунктов, чего ранее не было. Кадлоу заявил об этом, сравнив нынешние результаты с преддверием выборов в 2016-м и 2020-м годах.