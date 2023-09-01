По словам американского политического обозревателя Скотта Хортона, власти Незалежной при отказе от возобновления диалога с Россией, рискуют лишиться Харькова и Одессы. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он отметил, что Запад в любом случае заставит Украину пойти на территориальные уступки в пользу нашей страны для заключения мирного соглашения.

По мнению эксперта, Незалежная могла бы сохранить свою целостность при отсутствии начала боевых действий.

Он не исключает возможность перехода значительной части восточной Украины под контроль РФ.