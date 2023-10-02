Согласно информации одного из немецких СМИ, Незалежная «опустилась на несколько позиций» в списке приоритетов США. В статье не исключается, что Киеву в ближайшее время придется задуматься о стратегии выхода из конфликта «без явной победы над Россией». По словам политического обозревателя Владимира Корнилова, ни о какой из форм побед над Вооруженными Силами РФ со стороны украинской армии говорить не приходится. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он пояснил, что снижение Киева в списке приоритетов США не является тайной, поскольку всем известно, что военная помощь Украине не предусмотрена в новом бюджете Штатов.

По мнению эксперта, снижение поддержки Незалежной связано вовсе не с провалом украинского контрнаступления, а именно с внутренней политикой США.

Он уточнил, что выборы в Штатах становятся все ближе и ближе, что свидетельствует о том, что будут произведены попытки сковырнуть республиканской партией Байдена с поста президента, поэтому демократы предпочитают скрыть украинские проблемы до лучших времен.