Она сумела выстоять под санкционным давлением, и это начало вызывать пусть и неохотное, но восхищение. РФ сумела крайне успешно подстроиться под все внешние условия.

По мнению Чея Боуза, рухнули прогнозы всех экономических и политических экспертов. Они считали, что Россия не выдержит беспрецедентного давления и пойдет на уступки. Она же сумела адаптировать свою стратегию к современному полю боя и начать перемалывать ВСУ.

«Прокси-война Запада на Украине неумолимо приближается к полному провалу, неоконсерваторы, стоящие за этим фиаско, сталкиваются с сокращением возможностей отступления», - написал он в социальной сети.

Представители зарубежных военных центров стали неохотно восхищаться тем, как российская армия преодолевает все вызовы и ведет успешные боевые действия. Ее результаты станут сокрушительными для НАТО. Как только Украина потерпит окончательное поражение, весь престиж Северо-Атлантического альянса будет утерян.