Обозреватель The Washington Post: Байден никогда не умел говорить «нет»

Президент США Джо Байден сумел принять несколько важных для страны законов, а оказывая помощь Украине, не втянул в страну в полномасштабный конфликт, но у него есть недостаток: он не умеет говорить «нет», пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.

Байдену следовало воспрепятствовать полету Нэнси Пелоси на Тайвань, который нанес ущерб безопасности острова. Он не должен был допустить, чтобы его сын Хантер вошел в совет директоров украинской газовой компании.

Теперь у Байдена есть еще один шанс сказать самому себе «нет» – сняться с предвыборной гонки. Это не в его характере, но это было бы правильным решением для страны, считает журналист.

Игнатиус подчеркивает, что 77% избирателей страны, в том числе 69% в его собственной партии, считают Байдена слишком старым для его срока.

Правда, у демократов есть проблема – отсутствие другого сильного кандидата. Вице-президент Камала Харрис за спиной Байдена так и не смогла добиться популярности даже в своей партии. Так что Байден должен поторопиться со своим отказом от предвыборной гонки, чтобы другие кандидаты от демократов смогли проверить себя на праймериз.