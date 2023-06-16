По словам обозревателя Ильбра Васфи Селя, украинский лидер приказ Зеленского о начале контрнаступления стал большой ошибкой, поскольку маневры ВСУ приведут к многочисленным жертвам и капитальному разгрому киевского режима. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на издание DikGAZETE.

Он отметил, что это станет позором для Незалежной, как в свое время бомбардировка японских городов, где ради собственных политических целей американцами было убито много людей бессмысленно.

Эксперт добавил, что в реальности Владимир Зеленский является заложником Байдена, которому важно показать в рамках предвыборной кампании направления потоков финансовых средств страны.