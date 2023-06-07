Обозреватель Веселовский назвал причины вложения Западом колоссальных средств в СМИ Украины

По словам политического обозревателя Сергея Веселовского, западные страны вкладывают 80 млн американских долларов ежедневно в СМИ Незалежной, поскольку надеются на победу хотя бы на информационном фронте или получить результат от каких-либо вбросов. Об этом сообщает «Крым 24».