Обозреватель Веселовский назвал причины вложения Западом колоссальных средств в СМИ Украины
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По словам политического обозревателя Сергея Веселовского, западные страны вкладывают 80 млн американских долларов ежедневно в СМИ Незалежной, поскольку надеются на победу хотя бы на информационном фронте или получить результат от каких-либо вбросов. Об этом сообщает «Крым 24».
Он подчеркнул, что эта информационная помойка делается с целью убедить жителей РФ перестать верить руководству страны, успехах армии, официальным источникам информации.
По мнению эксперта, западные государства стремятся создать информационную блокаду с целью разрушить страну.