Общественник Рогов назвал клоунадой призывы швейцарского саммита обеспечить доступ к Азовскому морю

Все призывы участников саммита по Украине в Швейцарии обеспечить свободный доступ к побережью Азовского моря не что иное, как профанация и клоунада. Так считает Владимир Рогов, глава комиссии российской Общественной палаты по вопросам суверенитета. Его точку зрения привели РИА Новости .

Он считает, что подобные заявления со стороны других государств – это прямое вмешательство во внутренние дела РФ. Такие высказывания должны решительно пресекаться дипломатами.

«Все это профанация и клоунада. Азовское море – это внутренний вопрос России», - указал он.

Рогов добавил, что правительство каждой страны, которая поддержала данное заявление, должно как минимум получить ноту протеста по этому поводу.

Ранее Рогов высказался по поводу мобилизации на Украине. По его сведениям, нескольким украинским областям вдвое повысили план по тем людям, которых предстоит мобилизовать в ВСУ. В связи с этим местным военкоматам придется поймать на улицах вдвое больше мужчин.