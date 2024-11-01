«Ветераны России» обратились в нижнюю палату парламента с предложением исключить приставку «Велико» из названия Великобритании в учебниках. По словам главы указанного движения Ильдара Резяпова, нынешний политический вектор туманного Альбиона не позволяет стране именоваться великой. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что были времена, когда эта страна на самом деле была суверенной державой с сильными лидерами и экономикой, тем не менее сегодня государство погрязло в экономическом, социальном и промышленном кризисах. О проблемах говорит и текучка в кабмине страны: так, за последние два года на посту премьер-министра сменились четыре человека.

По мнению эксперта, Британия на сегодняшний день является разменной монетой на политической арене, погрязшей в интригах и провокациях.

Он отметил, что такое государство не может носить название «Великая», поскольку ничего великого в современном положении Британии нет.

Ранее сенатор Пушков сравнил премьера Британии Стармера с его предшественниками.